Nella stagione scorsa è stato a lungo il duello scudetto, almeno fino alla pausa per il lockdown primaverile. Domenica, alle 12.30 all'Olimpico, tornano a incontrarsi Lazio e Juventus, reduci da una partenza in campionato non priva di problemi. Le quote si orientano sul «2» della Juventus, dato a 1,99, mentre la vittoria della Lazio vale 3,45. Le tre sfide dell'annata scorsa, però, vedono la prevalenza dei biancocelesti, che hanno vinto le prime due con identico punteggio, 3-1, prima all'Olimpico in campionato, poi a Ryad in Supercoppa. La Juve ha risposto con il successo per 2-1 in casa, nel finale di campionato. Il bilancio delle ultimi dieci incroci ufficiali è piuttosto equilibrato, con sei vittorie juventine e 4 laziali. Illustre assente, il pareggio, che in campionato manca dal gennaio 2014 e che domani si gioca a 3,70. Match tendenzialmente da Over, sempre uscito nelle ultime quattro sfide e dato a 1,60.



Sempre domenica, altro confronto di alto bordo tra Atalanta e Inter, entrambe deluse dal martedì di Champions. Le quote si presentano in equilibrio, con una leggera preferenza per l'Inter, data a 2,45 contro il 2,65 bergamasco e il 3,65 del pareggio. Le due squadre si sono incontrate l'ultima volta al Gewiss Stadium il 1° agosto scorso, turno finale del campionato. L'Atalanta era già proiettata allo show down di Champions con il Psg, l'Inter suggellò il secondo posto in campionato vincendo per 2 reti a 0. Nella stagione precedente, invece, i padroni di casa impartirono un terribile 4-1 ai nerazzurri allora allenati da Spalletti. La squadra di Gasperini in questa stagione ha centrato nove Over su nove partite, non sempre fortunati, vedi lo 0-5 incassato al cospetto del Liverpool. L'esito è ritenuto quasi scontato anche per domenica, visto che si gioca a 1,36, con l'Under che schizza a 3,10.



Tra le altre, la Roma (che in questo primo scorcio stagionale ha perso solo a tavolino, con il Verona) va da netta favorita a Marassi: «2» a 1,54, il colpo del Genoa (solo 2 punti nelle ultime cinque) è a 5,40. In trasferta, al Dall'Ara, anche il Napoli: previsto il riscatto, dopo la magra interna con il Sassuolo, a 1,68. Il Bologna, che dopo tre sconfitte ha ritrovato i tre punti con il Cagliari, si gioca a 4,50. Il Milan capolista, dopo il tonfo inatteso con il Lille, è di scena di nuovo a San Siro, dove incontra un Verona che nell'ultima trasferta ha inchiodato sul pareggio la Juventus. Un ottimo risultato che però non sposta il pronostico, tutto sbilanciato sul segno «1» rossonero, proposto a 1,45. Alti sia il pareggio (4,70), che il blitz gialloblù (6,40).