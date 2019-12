La Juventus è ferita e la Lazio, in uno strepitoso momento di forma, può affondare un colpo letale alle ambizioni scudetto dei bianconeri, che già domenica hanno perso la vetta della classifica pareggiando contro il Sassuolo. È questa la chiave con cui gli scommettitori leggono il match di sabato sera all'Olimpico: secondo i dati la distribuzione delle puntate è equilibratissima. Il 35% delle giocate è finito sul successo dei biancocelesti, mentre i bianconeri conducono di un soffio nei flussi di scommesse, con il 37% del totale. È sul filo dell'equilibrio anche la forbice «1X2»: la Lazio ha vinto due volte negli ultimi cinque scontri diretti e in più, in campionato, conta cinque successi di fila. Un altro colpo per la squadra di Inzaghi è dato 2,90, la Juventus è favorita con un margine minimo secondo i trader, che danno a 2,40 il segno «2». La quota più alta è sul pareggio, fissato a 3,45. Lazio Juve è anche una sfida che mette a confronto due attacchi che vanno d'accordo con i gol. I biancocelesti - spinti dalle 17 reti di Immobile - hanno il secondo miglior reparto del campionato (33 gol), i bianconeri rispondono con 25 realizzazioni. Volano quindi basse le quote su Goal (opzione che prevede entrambe a segno) e Over (risultato finale con almeno tre reti complessive), offerti a 1,61 a 1,79, come riportato da Agipronews