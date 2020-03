La Lazio è la regina d'Europa. La vittoria contro il Bologna l'ha innalzata sopra tutte le altre: nessuna squadra nel Vecchio Continente ha una striscia così lunga di risultati positivi, 21 di seguito. Nemmeno il Liverpool dei miracoli di Klopp.



LAZIO REGINA D'EUROPA - I Reds sono stati fermati dal Watford, in evidente calo fisico non sono riusciti a recuperare il gol di svantaggio. La Lazio continua a vincere, lo scoglio ora è complicato: dovrà affrontare l'Atalanta di Gasperini, capace di segnare 7 gol a Lecce, desiderosa di vendicarsi dopo il 3-0 3-3 dell'andata e le polemiche per il mancato rinvio della partita, richiesto dai bergamaschi in vista della Champions.