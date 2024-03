Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione

Uno scontro per l'Europa, prima degli impegni europei.si affrontano alle 20.45 nell'anticipo della, in un match chiave per la lotta Champions League: i biancocelesti di Sarri, reduci dalla sconfitta contro la Fiorentina e attesi dal ritorno degli ottavi di Champions contro il Bayern Monaco, hanno bisogno di vincere per accorciare sul Bologna distante 4 punti; i rossoneri di Pioli, un punto nelle ultime due partite e prossimi agli ottavi di Europa League contro lo Slavia Praga, provano a tornare al successo per consolidare il terzo posto e mettere pressione alla Juventus seconda.- Sarri preferisce Castellanos a Immobile e ritrova Zaccagni davanti, in difesa Marusic e Pellegrini sulle fasce. A centrocampo Vecino tra Guendouzi e Luis Alberto.Pioli può contare regolarmente su Theo Hernandez e fa un solo cambio rispetto all'Atalanta, fuori Thiaw per Kjaer. Confermato Adli al posto di Reijnders a centrocampo, davanti Pulisic, Loftus-Cheek e Leao alle spalle di Giroud.: Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Luis Alberto; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni.): Maignan; Florenzi, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Adli, Bennacer; Pulisic, Loftus-Cheek, Leao; Giroud.