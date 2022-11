Una Lazio senza Immobile, che potrebbe giocare uno spezzone ma non è certo al 100%, e Zaccagni recentemente infortunato cerca altri punti dopo la vittoria nel derby contro il combattivo Monza di Palladino: i brianzoli vengono dalla vittoria sul Verona e sono in un ottimo momento di forma dopo l'arrivo del nuovo tecnico. Sarri ritrova Milinkovic-Savic dopo la squalifica e non rinuncia a Lazzari, che ha lamentato problemi alla spalla durante la stracittadina di Roma. Nel Monza, che ha perso per un grave infortunio Sensi, out Rovella e Caprari per Machin e Colpani.



LE STATISTICHE



Tra Serie B e Coppa Italia Lazio e Monza si sono incrociate in 18 occasioni: bilancio in equilibrio con cinque vittorie per parte e otto pareggi - la sfida più recente risale al 23 agosto 2006, 1-1 in Coppa Italia, risolta poi ai calci di rigore in favore dei biancocelesti. Le ultime 10 reti del Monza in Serie A sono state realizzate da nove calciatori diversi, l’unico con due reti nel periodo è Carlos Augusto.



La Lazio non ha mai perso nelle ultime 15 partite di Serie A contro squadre neopromosse (13V, 2N) e ha mantenuto la porta inviolata nelle tre più recenti. I 13 punti del Monza in Serie A sono tutti arrivati in partite disputate alle ore 15:00 (4V, 1N, 1P), nelle restanti sette partite in altri orari infatti i brianzoli hanno sempre perso.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



Lazio: Provedel; Lazzari, Casale, Romagnoli, Hysaj; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Vecino; Cancellieri, Felipe Anderson, Pedro.



Monza: Di Gregorio; Donati, Caldirola, Izzo; Ciurria, Ranocchia, Machin, Carlos Augusto; Pessina, Colpani; Petagna.