Ai microfoni dei media ufficiali della Lazio ha parla Danilo Cataldi. Queste le parole del centrocampista biancoceleste, che ha parlato sia del derby vinto, sia dell'impegno di domani contro il Monza:



CONSAPEVOLEZZA - "Dopo il derby finalmente ho riposato sereno (ride, ndr). Questo risultato ci lascia consapevolezza di quello che siamo, anche se sappiamo che possiamo fare molto meglio e lo abbiamo dimostrato. Il derby però è sempre una partita particolare, dove difficilmente si riesce ad esprimere al meglio le proprie caratteristiche migliori. Portiamo a casa il risultato in una partita sporta grazie allo spirito di gruppo, importante è stato anche l'apporto di chi è entrato".



MONZA - "Cali di concentrazione dopo una vittoria come domenica si evitano pensando che se non interpretiamo le partite sempre in quel modo, vuol dire che abbiamo imparato poco. Con la Salernitana comunque abbiamo sbagliato solo una mezz'ora, per carenza di concentrazione. Anche col Feyenoord secondo me non avevamo approcciato male. Domani mi aspetto una gara combattuta. Conosco Palladino e so come lavora. Verrà a fare la partita e non penserà solo a proteggersi. Lui è un tecnico che sa il fatto suo, mi aspetto una partita complicata".