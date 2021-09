Archiviato il turno infrasettimanale della Serie A è vigilia di attesa delle gare in programma per il prossimo weekend con il derby della capitale che, si legge in una nota, potrebbe condizionare le aspettative future delle due squadre. Domenica alle 18 all’Olimpico sarà la Lazio, questa volta, a fare gli onori di casa alla Roma finalmente di fronte al pubblico delle grandi occasioni: circa trentamila spettatori, il massimo consentivo in quello stadio con le norme anticovid. Quattro i punti dividono in classifica le due squadre con i biancocelesti a quota otto punti che inseguono l’imbattuta formazione giallorossa, a dodici, grazie a quattro successi ed un solo pareggio. La formazione di Mourinho è reduce dal successo interno di misura contro l’Udinese mentre i ragazzi di Sarri hanno strappato un pari al Torino. Dopo aver scontato le due giornate di squalifica Sarri riprenderà a dirigere la squadra dalla panchina. Per una gara così delicata riproporrà in campo la migliore Lazio pur lamentando l’assenza di Mattia Zaccagni ancora infortunato. Con Reina tra i pali spazio a Luiz Felipe e Acerbi al centro della difesa e Hysaj sulla fascia sinistra e Lazzari, o Marusic, su quella destra. A centrocampo dal primo minuto agiranno Milinkovic-Savic, Lucas Leiva e Luis Alberto con un tridente che questa volta sarà composto da Pedro, Immobile e Felipe Anderson. Mourinho, sul fronte opposto, quasi sicuramente lamenterà l’assenza di capitan Pellegrini espulso per doppia ammonizione in settimana contro l’Udinese ormai a gara quasi conclusa. Il tecnico portoghese, che confida venga graziato dalla disciplinare, probabilmente chiamerà Mkhitaryan a sostituirlo con El Shaarawy che agirà sulla sinistra al posto dell'armeno. Dubbi sulla presenza in campo anche di Vina, in via di recupero, che lascerà spazio ancora una volta a Calafiori sulla sinistra. Ibanez probabilmente sarà ancora favorito a Smalling con Veretout e Cristante ad agire in mediana. Abraham, infine, in attacco sarà il punto di riferimento di tutta la squadra. Anche per questo derby i pronostici della vigilia si dividono in egual modo che banca sia l’1 che il 2 in egual modo a 2,60 e con l’X che moltiplica, infine, per 3,40.