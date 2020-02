La Lazio, spettatrice interessata del match tra Juventus e Inter, aprirà la giornata contro il Bologna del grande ex Sinisa Mihajlovic. I biancocelesti, 8 vittorie e due pareggi nelle ultime dieci uscite, sono imbattuti con gli emiliani da sette anni: Immobile e compagni hanno dunque la strada in discesa come mostra anche l’1,50 con il quale sono accreditati per la vittoria. Difficile la fine del tabù-Lazio per i rossoblù visto che, per il successo all’Olimpico, si sale fino a 6,50. Nonostante l’Over, 1,55, presenti una quota più bassa rispetto all’Under, 2,30, il risultato esatto più probabile appare il 2-0, già uscito in sette occasioni tra Lazio e Bologna, che si gioca a 8,25. Naturalmente gli occhi di tutti saranno su Ciro Immobile: l’attuale bomber della Serie A, secondo i quotisti, è il maggior candidato per essere sia il primo che l’ultimo marcatore della sfida. In entrambi i casi la sua rete è data a 3,85, secondo Agipronews.