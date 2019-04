Recupero della 25esima giornata di Serie A, alle 19 si affrontano Lazio e Udinese in una sfida delicata per la corsa Champions e quella salvezza: entrambe le squadre reduci da sconfitta in trasferta (biancocelesti battuti dal Milan, friulani dalla Roma), tre punti proietterebbero la formazione di Inzaghi a -3 dal quarto posto occupato dai rossoneri, mentre in caso di successo quella di Tudor si porterebbe a +6 sull'Empoli terzultimo.



STATISTICHE E PRECEDENTI - La Lazio è la seconda squadra contro cui l'Udinese ha ottenuto più successi in Serie A, 24 (di più solo contro l'Atalanta, 27), ma gli ultimi scontri sorridono ai biancocelesti: nessuna sconfitta nelle ultime otto, cinque vittorie nelle ultime cinque e nessuna rete concessa ai friulani nelle ultime tre gare casalinghe.



Fischio d'inizio alle 19.



FORMAZIONI UFFICIALI



Lazio: Strakosha; Patric, Acerbi, Luiz Felipe; Romulo, Parolo, Leiva, Milinkovic, Lulic; Caicedo, Immobile.



Udinese: Musso; Stryger Larsen, Ekong, Wilmot; Ingelsson, Badu, Sandro, Mandragora, Zeegelaar; De Paul, Lasagna.​



