Alle 20.45, all'Olimpico, la Lazio aspetta il Verona. Nel recupero della 17esima giornata, coi biancocelesti che rimandarono la gara in vista della Supercoppa italiana, poi vinta, contro la Juventus, Immobile e compagni hanno l'occasione di portarsi al secondo posto solitario, a soli 2 punti dalla Juventus e sorpassando l'Inter.



LE STATISTICHE - La Lazio ha vinto tutte le ultime 5 partite di Serie A contro il Verona, non subendo gol nelle ultime 2. I biancocelesti, poi, sono imbattuti nelle ultime 11 partite casalinghe di Serie A contro il Verona (9 vittorie e 2 pareggi). L'ultima trasferta degli scaligeri risale alla stagione 1984/85 con Osvaldo Bagnoli in panchina: i gialloblù vinsero il titolo, i capitolini andarono in B.



I SINGOLI - Ciro Immobile, capocannoniere del campionato, ha realizzato 25 gol in 21 partite in questa stagione; Marin Rrahmani del Verona ha tentato più tiri senza segnare di qualunque difensore nei top 5 campionati europei.



