Corsa a un posto in Europa e lotta salvezza si incrociano nel quarto match della 34esima giornata di Serie A. Alle 20.45 Lazio ed Hellas Verona si affrontano allo Stadio Olimpico di Roma: i biancocelesti di Igor Tudor cercano la terza vittoria consecutiva per scavalcare momentaneamente l'Atalanta al sesto posto e portarsi a -3 dai giallorossi quinti; gli scaligeri di Marco Baroni invece vanno a caccia di punti per allungare sul terzultimo posto occupato dall'Udinese.: Mandas; Patric, Romagnoli, Casale; Isaksen, Guendouzi, Kamada, Marusic; Felipe Anderson, Luis Alberto; Castellanos.. Tudor.

: Montipò; Tchatchoua, Magnani, Coppola, Cabal; Serdar, Folorunsho, Mitrovic; Noslin, Lazovic; Swiderski.. Baroni.