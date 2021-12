La partecipazione alle Coppe europee è un momento di grande prestigio per le squadre Italiane, tuttavia i tifosi si spaccano in due tra chi vorrebbe che la propria squadra del cuore arrivasse in fondo alla competizione e chi vive l'impegno infrasettimanale come un peso e preferirebbe che i propri beniamini si concentrassero solamente sul campionato. Una cosa comunque è certa: gli impegni post coppe si rivelano sempre molto dispendiosi e, statisticamente, le squadre abbassano (alcune drasticamente) la loro media punti consegnandoci una classifica totalmente diversa da quella reale.



PRIMA ... Prendendo le 11 partite di campionato senza competizioni europee avremo al primo posto il Milan con 2,7 punti di media, al secondo posto l'Inter con 2,4 punti di media, sul gradino più basso del podio il Napoli (2,3) tallonato dall'Atalanta (2,2). Più staccate Lazio (1,9), Juventus (1,7) e Roma (1,4): Fiorentina a parte (che non disputa le coppe) l'attuale classifica di Serie A riflette esattamente l'andamento delle squadre in esame.



E DOPO - 5 partite di coppa, 5 turni post impegno infrasettimanale, classifica completamente capovolta. Tutte le squadre calano la propria media punti tranne una: la Roma. Al comando di questa speciale classifica l'Inter e il Napoli appaiate con 2,2 punti di media, seguite dall'Atalanta (2) e al quarto posto dai giallorossi di Josè Mourinho, con 1,7 punti. La Roma è davanti a Milan e Juventus (1,6), chiude la Lazio con appena 0,8 punti.