ESPOSITO Salvatore (Spezia): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario.PARISI Fabiano (Empoli): per avere volontariamente colpito il pallone con le mani, impedendo la segnatura di una rete.ARNAUTOVIC Marko (Bologna): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; già diffidato (Quinta sanzione).DE ROON Marten Elco (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).GONZALEZ CANELLAS Joan (Lecce): per comportamento non regolamentare in campo; già diffidato (Quinta sanzione).SCALVINI Giorgio (Atalanta): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).SILVA NASCIMENTO Gleison Bremer (Juventus): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato(Quinta sanzione).VASQUEZ IBARRA Johan Felipe (Cremonese): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato(Quinta sanzione).ZACCAGNI Mattia (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario; già diffidato (Quinta sanzione).Ammenda di € 12.000,00: alla Soc. LAZIO per avere suoi sostenitori, al 15° del primo tempo, indirizzato un fascio di luce-laser in direzione dell'Arbitro e di un calciatore della squadra avversaria; per avere inoltre, nel corso del primo tempo, intonato un coro becero nei confronti di altra tifoseria.Ammenda di € 6.000,00: alla Soc. LECCE per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco, numerosi petardi e fumogeni; sanzione attenuata ex art. 29, comma 1 lett. b) ed e) CGS.Ammenda di € 5.000,00: alla Soc. HELLAS VERONA per avere suoi sostenitori, nel corso del secondo tempo, intonato cori beceri nei confronti dei sostenitori della squadra avversaria.