L'assemblea andata in scena oggi in Lega, presenti tutte le società, sancisce alcune novità per la prossima Serie A in tema di diritti tv. Approvato all'unanimità il punto relativo ai diritti tv non esclusivi: quelli in chiaro (highlights), radiofonici e pacchetto digital. La novità però riguarda cinema e teatri: potranno trasmettere partite in diretta ad almeno 80 km di distanza dallo stadio in cui si disputa la partita. I bandi saranno pubblicati lunedì.



PRIMAVERA - Approvato all'unanimità anche il bando relativo ai diritti Primavera e anche qui non mancano sorprese: esclusiva per i diritti in chiaro, ma contemporaneamente potranno essere trasmessi su tutti i canali dei club (anche social) le partite della Primavera. Inoltre, la Lega sta valutando di centralizzare la produzione tv per tutto il campionato Primavera. Chiudono l'assemblea altri due punti: votato l'organismo di vigilanza, approcciato il discorso relativo alle sponsorizzazioni che sarà affrontato in assemblea giovedì prossimo.