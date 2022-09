Napoli-Torino (sabato ore 15) è l'anticipo che apre l'ottava giornata di campionato in Serie A. A seguire nello stesso giorno a San Siro si gioca il big-match tra Inter e Roma con in tribuna il grande ex Mourinho (squalificato), poi in serata il Milan campione d'Italia a Empoli senza gli infortunati Maignan e Theo Hernandez.



Domenica all'ora di pranzo la Lazio riceve lo Spezia all'Olimpico. Alle 15 Lecce, Sampdoria e Sassuolo giocano in casa rispettivamente contro Cremonese, Monza e Salernitana (arbitrata da Maria Sole Ferrieri Caputi, prima donna Serie A). Alle ore 18 la Fiorentina è impegnata sul campo dell'Atalanta, poi in serata il Bologna fa visita alla Juventus. Lunedì sera si chiude con il posticipo tra Verona e Udinese.



IL PROGRAMMA:



Sabato 1 ottobre

15.00 Napoli-Torino (Dazn)

18.00 Inter-Roma (Dazn)

20.45 Empoli-Milan (Dazn e Sky)



Domenica 2 ottobre

12.30 Lazio-Spezia (Dazn e Sky)

15.00 Lecce-Cremonese (Dazn)

15.00 Sampdoria-Monza (Dazn)

15.00 Sassuolo-Salernitana (Dazn)

18.00 Atalanta-Fiorentina (Dazn)

20.45 Juventus-Bologna (Dazn)



Lunedì 3 ottobre

20.45 Verona-Udinese (Dazn e Sky)



NELLA GALLERY TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI