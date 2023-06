Ultimo turno di Serie A: la 38esima giornata ci dirà l'ultima retrocessa in Serie B e andrà a completare il quadro delle qualificate alle coppe europee. Ultimi punti in ballo, ultime emozioni prima della lunga pausa estiva. Si comincia già venerdì mentre saranno ben 5 le gare della domenica sera, tutte in contemporanea, quelle che devono ancora esprimere gli ultimi verdetti del campionato.



PROGRAMMA:



Venerdì 2 giugno ore 20:30

Sassuolo- Fiorentina



Sabato 3 giugno ore 18:30

Torino-Inter



Sabato 3 giugno ore 21

Cremonese-Salernitana

Empoli-Lazio



Domenica 4 giugno ore 18:30

Napoli-Sampdoria



Domenica 4 giugno ore 21

Atalanta-Monza

Udinese-Juve

Lecce- Bologna

Milan- Hellas Verona

Roma-Spezia





NELLA GALLERY TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI DELL'ULTIMA DI CAMPIONATO