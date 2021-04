La Serie A torna in campo per la 30esima giornata, che inizia oggi con Spezia-Crotone alle 15, per poi concludersi lunedì sera con il posticipo fra Benevento e Sassuolo. In mezzo, match importanti per tutte le zone della classifica, dalla lotta scudetto fino a quella per la salvezza, passando per zona Champions ed Europa League. Fra le decisioni più importanti degli allenatori, attese soprattutto dai fantacalcisti, ci sono il nome del sostituto dello squalificato Barella nell'Inter, la scelta di Pirlo su Dybala in Juve-Genoa (titolare o dalla panchina?), e la composizione dell'attacco del Napoli contro la Sampdoria, con i ballottaggi Osimhen-Mertens e Politano-Lozano.





Serie A - 30esima giornata - Programma e TV



Sabato 10 aprile

Spezia-Crotone, ore 15:00 (SKY)

Parma-Milan, ore 18:00 (SKY)

Udinese-Torino, ore 20:45 (DAZN)



Domenica 11 aprile

Inter-Cagliari, ore 12:30 (DAZN)

Verona-Lazio, ore 15:00 (DAZN)

Juventus-Genoa, ore 15:00 (SKY)

Sampdoria-Napoli, ore 15:00 (SKY)

Roma-Bologna, ore 18:00 (SKY)

Fiorentina-Atalanta, ore 20:45 (SKY)



Lunedì 12 aprile

Benevento-Sassuolo, ore 20:45 (SKY)





SCORRI PER LEGGERE TUTTE LE PROBABILI FORMAZIONI