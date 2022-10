Dopo il turno di coppe europee, la Serie A torna in campo per la 12esima giornata. si parte con la sfida tra il lanciatissimo Napoli di Spalletti e il Sassuolo di Dionisi, sabato alle 15. Alle 18 tocca alla Juve, impegnata al Via del Mare contro il Lecce, mentre in serata l'Inter ospita a San Siro la Samp del grande ex Dejan Stankovic. Domenica sera, il Torino di Juric ospita il Milan, lunedì la Roma di Mourinho sarà impegnata al Bentegodi contro il Verona.



SERIE A, 12a giornata: il programma



Sabato 29 ottobre

Napoli-Sassuolo, ore 15 (Dazn)

Lecce-Juventus, ore 18 (Dazn)

Inter-Sampdoria, ore 20:45 (Dazn-Sky)



Domenica 30 ottobre

Empoli-Atalanta, ore 12:30 (Dazn-Sky)

Cremonese-Udinese, ore 15 (Dazn)

Spezia-Fiorentina, ore 15 (Dazn)

Lazio-Salernitana, ore 18 (Dazn)

Torino-Milan, ore 20:45 (Dazn)



Lunedì 31 ottobre

Verona-Roma, ore 18:30 (Dazn)

Monza-Bologna, ore 20:45 (Dazn-Sky)



Ecco tutte le probabili formazioni: