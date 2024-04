è l'anticipo che venerdì sera apre la 32esima giornata di campionato in Serie A. Che prosegue sabato con altre tre gare: alle ore 15 lo scontro diretto per la salvezza Lecce-Empoli e Bologna-Monza alle 20.45, in mezzo alle ore 18 c'è ilDomenica all'ora di pranzo i campioni d'Italia del Napoli giocano in casa col Frosinone, alle 15. Trasferta anche per la Roma, impegnata sul campo dell'Udinese alle ore 18, poi alle 20.45a San Siro. Lunedì si chiude con i posticipi Fiorentina-Genoa (ore 18.30) e Atalanta-Verona (20.45).

Venerdì 12 aprile20:45(Dazn)Sabato 13 aprile15:00(Dazn)18:00(Dazn)20:45(Dazn e Sky)Domenica 14 aprile12:30(Dazn e Sky)15:00(Dazn)18:00(Dazn)20:45(Dazn)Lunedì 15 aprile

18:30(Dazn)20:45(Dazn e Sky)NELLA GALLERY TUTTE LE