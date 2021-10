. Si parte alle ore 15, quando l'Atalantariceve la Lazio a Bergamo.oltre agli infortunati Toloi, Djimsiti, Hateboer, Gosens e Pessina.Alle 18 la Juventus fa visita all'Hellas Verona al Bentegodi., che si aggiungono agli altri infortunati De Sciglio e Kean. Possibile chance dall'inizio per Rugani in difesa. L'ex bianconeroIn serata si chiude alle 20.45 con la sfida fra Torino e Sampdoria:da una parte;dall'altra.(ore 15 in diretta su Dazn)ATALANTA (3-4-1-2): Musso; De Roon, Demiral, Lovato; Zappacosta, Koopmeiners, Freuler, Maehle; Pasalic; Zapata, Ilicic. (A disp. Sportiello, Rossi, Scalvini, Pezzella, Miranchuk, Malinovskyi, Piccoli, Muriel). All. Gasperini.LAZIO (4-3-3): Reina; Marusic, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Lucas Leiva, Basic; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. (A disp. Strakosha, Adamonis, Patric, Radu, Lazzari, Akpa-Akpro, Cataldi, Luis Alberto, Escalante, Moro, Romero, Muriqi). All. Sarri.Arbitro: Guida, assistenti Preti e Di Vuolo, Manganiello quarto uomo, Aureliano e Bottegoni al Var.(ore 18 in diretta su Dazn)VERONA (3-4-1-2): Montipò; Dawidowicz, Gunter, Magnani; Faraoni, Tameze, Veloso, Lazovic; Barak, Caprari; Simeone. (A disp. Pandur, Berardi, Cetin, Ruegg, Sutalo, Casale, Ceccherini, Hongla, Bessa, Cancellieri, Lasagna, Kalinic). All. Tudor.JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Danilo, Rugani, Chiellini, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Arthur, Rabiot; Morata, Dybala. (A disp. Perin, Pinsoglio, De Ligt, Bonucci, Pellegrini, Locatelli, Bernardeschi, Kulusevski, Kaio Jorge). All. AllegriArbitro: Marinelli, assistenti Margani e Scatragli, Cosso quarto uomo, Valeri e Valeriani al Var.(ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky)TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Buongiorno; Singo, Lukic, Pobega, Aina; Praet, Brekalo; Sanabria. (A disp. Berisha, Izzo, Zima, Rodriguez, Vojvoda, Rincon, Baselli, Linetty, Kone, Warming, Belotti, Zaza). All. Juric.SAMPDORIA (4-3-3): Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Thorsby, Ekdal, Adrien Silva; Gabbiadini, Quagliarella, Candreva. (A disp. Falcone, Ravaglia, Dragusin, Ferrari, Chabot, Murru, Depaoli, Askildsen, Trimboli, Ciervo, Caputo, Torregrossa). All. D'Aversa.Arbitro: Fourneau, assistenti Peretti e Sechi, Colombo quarto uomo, Di Bello e Ranghetti al Var.