Si parte allecon il match del Gewiss Stadium fra. I bergamaschi recuperanoin difesa e davanti alterneranno i due colombiani, visto l’imminente impegno di Champions, mentredovrà fare a meno di, squalificato, ma dovrebbe ritrovareal suo posto.Alleva in scena il primo big match del weekend, quello fra, che sta tentando un complicato recupero in extremis. Al posto del montenegrino giocherà, mentre il bomber biancoceleste dovrebbe essere sostituito da. Non se la passa meglio, tornato acciaccato dall’Argentina, oltre a, mentre dovrebbe andare, anche lui non al meglio, per far spazio in mediana aChiude il programma del sabatosoprattutto l’ex della partita, Ante, che si è fatto male durante l’allenamento di oggi. Al suo posto giocherà, come sempre, mentre il vicecapitano dovrebbe essere sostituito da. In attacco, infine, dovrebbe toccare a, entrambi squalificati, ma anche di Nastasic, il primo ricambio. Così. Davanti il(ore 15 su Dazn): Musso; Palomino, Toloi, Djimsiti; Zappacosta, Freuler, De Roon, Maehle; Ilicic, Malinovskyi; Zapata. All. Gasperini: Provedel; Amian, Erlic, Hristov, Bastoni; Sala, Kovalenko, Maggiore; Verde, Nzola, Gyasi. All. T. Motta(ore 18 su Dazn): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Zaccagni, Pedro. All. Sarri: Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Cuadrado, McKennie, Locatelli, Rabiot; Morata, Chiesa. All. Allegri(ore 20.45 su Sky e Dazn): Terracciano; Odriozola, Venuti, Igor, Biraghi; Torreira, Bonaventura, Castrovilli; Callejon, Vlahovic, Saponara. All.: Italiano: Tatarusanu; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Tonali, Kessie; Leao, Diaz, Saelemaekers; Giroud. All.: Pioli