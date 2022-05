La finalissima di Coppa Italia che ha consegnato il titolo all'Inter contro la Juve non senza polemiche è ormai alle spalle edove ancora tanti verdetti devono essere emessi.E in questo weekend con le gare valide per la 37esima giornata l'obiettivo passerà dallanella giornata di domenica che vedrà il Milan affrontare l'Atalanta a San Siro e l'Inter che invece farà visita al Cagliari. I sardi sono immischiati in un'avvincenteche prenderà il via subito nella giornata di sabato con la Salernitana in trasferta e Empoli e il Venezia impegnato a Roma, mentre il Genoa farà visita al Napoli domenica alle 15. Infine la, dopo i già citati giallorossi e bergamaschi, accenderà i riflettori nella giornata di lunedì con la Fiorentina impegnata a Genova con la Samp e la Lazio in casa della Juventus.Empoli-Salernitana, sabato ore 15 Dazn;Hellas Verona-Torino, sabato ore 18 Dazn;Udinese-Spezia, sabato ore 18 Dazn;Roma-Venezia, sabato ore 20:45 Dazn/SkyBologna-Sassuolo, domenica ore 12:30 Dazn/SkyNapoli-Genoa, domenica ore 15 Dazn;Milan-Atalanta, domenica ore 18 Dazn;Cagliari-Inter, domenica ore 20:45 Dazn;Sampdoria-Fiorentina, lunedì ore 18:30 Dazn;Juventus-Lazio, lunedì ore 20:45 Dazn/Sky.(4-3-2-1): Vicario; Stojanovic, Viti, Luperto, Parisi; Zurkowski, Asllani, Bandinelli; Bajrami, Henderson; Pinamonti.