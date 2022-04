un'altra tappa fondamentale per la corsa scudetto e quella salvezza, senza dimenticare la lotta per i piazzamenti europei.si apre domani alle 15, con la sfida del "Castellani" tra, che fa apripista ai due appuntamenti più importanti del sabato;- priva dello squalificato Lautaro Martinez e che(Barak è a forte rischio) per accorciare le distanze dalla testa della classifica.che vuole riscattare prontamente il ko nel derby d'Italia e blindare il quarto posto: nella trasferta di, mancheranno per squalifica De Sciglio e Morata, oltre all'infortunato Locatelli.Mazzarri, in ritiro con la squadra per cercare compattezza dopo la debacle di Udine, potrebbe rilanciare Keita al fianco di Joao Pedro, ma scalpitano pure il recuperato Pavoletti e Pereiro.Spalletti vuole mettere pressione al Milan e riavrà, mentre dovrà fare a meno di Anguissa. Italiano ha perso per squalifica Torreira e tiene aperti i ballottaggi tra Cabral e Piatek e tra Saponara e Sottil.in vista della sfida delle 18 con la Salernitana, mentre appare certa l'assenza dell'infortunato Mancini.La domenica si chiude col posticipo tradell'ultimo impegno col Bologna. A concludere la 32esima giornata la partita delle 20.45 di lunedì tra Bologna e Sampdoria.(sabato ore 15 su Dazn)(sabato ore 18 su Dazn)(sabato ore 20.45 su Dazn e Sky Sport)(domenica ore 12.30 su Dazn e Sky Sport)(domenica ore 15 su Dazn)(domenica ore 15 su Dazn)(domenica ore 15 su Dazn)(domenica ore 18 su Dazn)(domenica ore 20.45 su Dazn)(luned' ore 20.45 su Dazn e Sky Sport)TUTTE LENELLAEMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Romagnoli, Viti, Parisi; Zurkovski, Asllani, Bandinelli; Bajrami; Di Francesco, Pinamonti.