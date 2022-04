con la maglia. 45 minuti importanti nella gara di ritorno degli ottavi di Champions League vinta inutilmente conto il Liverpool,che lo ha costretto a saltare le gare contro Torino, Fiorentina e anche Juventus (in cui era comunque tornato fra i convocati).e quella causa contro i suoi vecchi agenti che, probabilmente, ha inciso nel rendimento di quella che, probabilmenteè oggi. Qualcosa è però cambiato e anche guardando al suo futuro si stanno aprendo per lui spiragli insperati fino a 30 giorni fa.di procuratori, la SEG, che come stabilito dal Tribunale di Amsterdam truffò il giocatore ai tempi dell'approdo all'Inter (e dovrà risarcirlo per 4,7 milioni di euro) è stato un argomento distrattivo in questa annata. Lo ha confermato oggi il suo avvocato che, parlando del percorso legale ha sottolineato come:tutta l'intervista).L'incubo legale è quindi finito, ma aNella gara di andata fu uno dei più positivi, in una delle poche gare in cui in stagione è riuscito a mantenere gli standard elevati avuti l'anno scorso con Conte in panchina e che portarono allo scudetto. Propriooggi l'unico pensiero che l'olandese sta provando a perseguire:ha dichiarato in Olanda () commentando la sentenza.Il mese di aprile sarà cruciale per la lotta scudetto dei nerazzurri dicontro Napoli e Milan, maFinora da intoccabile era stato di fatto messo sul mercato dalla società che, con un contratto in scadenza 30 giugno 2023, aveva iniziato a valutare l'opzione di un addio. Come vi abbiamo raccontato (), tuttavia, presto, ci sarà un incontro in sede con l’agente del calciatore,. L'Inter, conscia dell'assenza di grosse offerte per lui, ascolterà le richieste del giocatore che, se non saranno eccessive, potrebbero anche essere accontentate.@TramacEma