Lanon si ferma e dopo il turno infrasettimanale è già pronta per la, che parte sabato con tre anticipi: derby ligure tra, a caccia di punti per blindare la salvezza converso la titolarità edal 1' con; a seguire, sfida tra la penultima e l'ultima della classifica entrambe vicine alla retrocessione, ancora fiducia amentrefa coppia con; in serata, dopo la doppietta al Milan(come annunciato da De Zerbi ha accusato un problema) ma prova a recuperare per poter sfidare il veteranoIl lunch-match di domenica vede ildiospitare l'ritrovaal rientro da squalifica, mentre alle 15 è il turno di. I nerazzurri vogliono ripartire dopo il pareggio di La Spezia contro un Hellas Verona reduce da sei sconfitte nelle ultime sette giornate:in vantaggio sue dubbio, ballottaggio anche a sinistra conavanti rispetto a. I bianconeri di Pirlo, invece, sono ospiti di una Fiorentina che vuole mantenere il vantaggio sulla zona retrocessione: non c'è l'ex Chiesa e quindi spazio ain fascia, con i dubbi Kulusevski, Ramsey e McKennie e il ballottaggioAlle 18 ilvuole continuare a sognare l'impresa salvezza e ospita la, fresca di pareggio interno in rimonta con l'Atalanta:si gioca una maglia da titolare, piùdi Simeone; Fonseca pensa anche a rotazioni in vista della semifinale d'andata d'Europa League con il Manchester United, insiste sumentrepuò spuntarla su Dzeko esu Pau Lopez. Chiude il programma della domenica proprio l'contro ildi Mihajlovic:ora non si può pù togliere, ma Gasperini deve fare i conti con l'assenza di Gosens (squalificato) e può optare perterzini, può riposare De Roon e sono prontiinsidia Orsolini a destra per i rossoblù.A concludere il turno lunedì saranno due sfide chiave per la corsa Champions: alle 18.30 ildell'inarrestabilee del ritrovato(conche può tornare titolare eal posto dello squalificato Manolas) fa visita alche ritrovatra i pali; in serata il big match tra Lazio e Milan, entrambe reduci da sconfitta e senza possibilità di sbagliare, i biancocelesti per sperare ancora nella rimonta e i rossoneri per difendere il secondo posto. Lacon i dubbi, mentre Pioli ha diversi rebus da sciogliere: difficile il ritorno dicome quello di, più possibilità per15.00 Genoa-Spezia (Sky)18.00 Parma-Crotone (Sky)20.45 Sassuolo-Sampdoria (Dazn)12.30 Benevento-Udinese (Dazn)15.00 Fiorentina-Juventus (Sky)15.00 Inter-Hellas Verona (Dazn)18.00 Cagliari-Roma (Sky)20.45 Atalanta-Bologna (Sky)18.30 Torino-Napoli (Sky)20.45 Lazio-Milan (Sky)SCORRI LAPER LEGENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Zapata, Criscito; Zappacosta, Strootman, Badelj, Zajc, Czyborra; Destro, Scamacca.