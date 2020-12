Ultima tappa del 2020 per la Serie A, che domani sera chiuderà il sipario in attesa di tornare in campo nel nuovo anno. Altro turno infrasettimanale del campionato, terza giornata nel giro di una settimana. Si parte oggi alle 18.30 con il primo anticipo tra Crotone e Parma nel quale Stroppa cerca i tre punti per lasciare l'ultimo posto. La sera la Juventus ospiterà la Fiorentina di Prandelli con Pirlo che deve ancora sciogliere qualche dubbio a centrocampo. Domani si giocheranno le altre otto partite di questa giornata. Ad aprire il mercoledì di Serie A sarà Verona-Inter: Conte che potrebbe far riposare qualcuno in difesa e sta pensando a Sensi dal primo minuto ma il favorito nel ballottaggio resta comunque Arturo Vidal. Le altre sette partite sono tutte in programma alle 20.45, ma tra tutte c'è quel Milan-Lazio da cerchiare in rosso. Big match di giornata, che Pioli dovrà affrontare in piena emergenza in attacco dove mancheranno sia Ibra che Rebic; dall'altra parte, Inzaghi senza Acerbi e Correa.



Qui sotto il programma della 14a giornata, sfoglia la gallery per vedere tutte le probabili formazioni



SERIE A - 14A GIORNATA



Martedì 22 dicembre

Ore 18.30 - Crotone-Parma

Ore 20.45 - Juventus-Fiorentina



Mercoledì 23 dicembre

Ore 18.30 Verona-Inter

Ore 20.45 Bologna-Atalanta

Ore 20.45 Milan-Lazio

Ore 20.45 Napoli-Torino

Ore 20.45 Roma-Cagliari

Ore 20.45 Sampdoria-Sassuolo

Ore 20.45 Spezia-Genoa

Ore 20.45 Udinese-Benevento