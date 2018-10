Inizia tra poche ore l’ottava giornata di campionato. Stasera il favorito Torino (a 1,37), reduce dalla vittoria al fotofinish sul Chievo, affronterà il Frosinone (a 9,50). Domani si giocheranno tre partite: i favori del pronostico Better sono per la Juventus (a 1,38), la Roma (a 1,68) che in trasferta affronteranno rispettivamente l’Udinese (a 9,00) e l’Empoli (a 5,00), e il Cagliari (a 2,05) che al “Sardegna Arena” ospiterà il Bologna (a 3,85). Sei partite si disputeranno domenica. In lavagna Better partiranno favorite le cinque squadre che giocano in casa: Genoa (a 1,83), Atalanta (a 1,58), Lazio (a 1,85), Milan (a 1,30) e Napoli (a 1,35) impegnate con Parma (a 4,60), Sampdoria (a 5,50), Fiorentina (a 4,15), Chievo (a 9,50) e Sassuolo (a 9,00), e l’Inter (a 1,63) che a Ferrara affronterà la Spal (a 6,00) nel posticipo serale che chiuderà l’ottava giornata. Su www.better.it il quadro completo con le quote di tutte le tipologie di giocata delle partite della sesta giornata di “Serie A”