Turno infrasettimanale di Serie A valevole per la 30esima giornata di campionato. Ecco le quote Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, per 10 sfide, come si legge in una nota. Due partite si disputeranno oggi. Tra poche ore al “Meazza” il favorito Milan (a 1,45) ospiterà l’Udinese (a 7,50) e a seguire il Cagliari (a 4,60) riceverà la capolista Juventus (a 1,87) che avrà assenze importanti. Domani sei partite. I favori del pronostico Better sono per il Napoli (a 1,47), l’Inter (a 2,05) e la Lazio (a 1,72) che lontano dalle mura amiche affronteranno rispettivamente l’Empoli (a 6,50), il Genoa (a 4,00) e la Spal (a 4,75). Di nuovo all’Olimpico la Roma (a 2,00), in cerca di riscatto dopo la sonora sconfitta di domenica contro il Napoli, per affrontare l’ostica Fiorentina (a 3,75) che quest’anno in Coppa Italia ha inflitto ai giallorossi un clamoroso 7-1. Il Frosinone (a 2,45), ancora alla ricerca della prima vittoria casalinga, riceverà il Parma (a 3,05). Il Torino (a 2,15), avanti nelle quote Better, ospiterà la temibile Sampdoria (a 3,60) reduce dalla vittoria interna sul Milan. Giovedì le ultime due sfide che chiuderanno la giornata. In lavagna Better sono favorite le squadre di casa: il Sassuolo (a 1,65) sul Chievo Verona (a 5,50) e l’Atalanta (a 1,50) sul Bologna (a 6,50).