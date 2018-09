Domenica partiranno con il favore del pronostico Better la Roma (a 1,25) e la Juventus (a 1,22), che ospiteranno rispettivamente Chievo Verona (a 11,00) e Sassuolo (a 13,00), e la Lazio (a 1,77) e il Milan (a 1,80) che in trasferta affronteranno Empoli (a 4,60) e Cagliari (a 4,75); favorito anche il Genoa (a 2,00) che riceverà il Bologna (a 4,10); più equilibrate le quote per il match del Friuli tra l’Udinese (a 2,85) e il Torino (a 2,55). Lunedì a Ferrara la rivelazione Spal (a 4,25) giocherà contro l’Atalanta (a 1,88) che parte avanti nelle quote Better e cercherà un riscatto dopo l’eliminazione ai preliminari di Europa League.