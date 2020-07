​Nella 33esima giornata, la prima a scendere in campo è l’Atalanta, impegnata nel derby con il Brescia, penultima in classifica e quasi condannata alla retrocessione. I nerazzurri non hanno mai perso dalla ripresa del campionato e hanno dato filo da torcere anche alla Juventus, sfiorando il colpaccio. Le Rondinelle arrivano da due sconfitte consecutive e sono a un passo dalla retrocessione, il confronto è dunque a senso unico con la Dea favoritissima a 1.16, si sale a 16.00 per il blitz del Brescia, alta anche la quota pareggio, a 8.00. Nessun dubbio tra gli scommettitori, 9 su 10 hanno puntato sul successo della Dea.