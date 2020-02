La Serie A torna in campo, dopo la parentesi dell’Europa League, per disputare le partite della venticinquesima giornata. Si comincia con l’anticipo del venerdì che, si legge in una nota, mette a confronto il Brescia al Napoli. Fischio d’avvio alle 20:45. Obiettivi di campionato contro per le due contendenti e posta in palio, dunque, che vale doppio. Sulla lavagna ospiti favoriti e 2 basso a 1,55, parecchio lontano dall’1 a 6,00 e con l’X a 4,40. Popolari la doppia chance X2 a 1,14 e l’12 a 1,23, particolarmente congruo l’1X a 2,53. Cambiano gli esiti del primo tempo con l’1 a 5,50, l’X a 2,40 ed il 2 a 2,00.