A ​vedere la salvezza più da vicino è l’Udinese che va a far visita al già retrocesso Frosinone. I friulani sono favoriti, a 1.75, per la vittoria dei gialloblù si sale a 4.70, il segno X è a 3.65. Il pronostico salva l’Udinese, la cui retrocessione è a 10.00, quasi certa invece la condanna in B dell’Empoli, appena a 1.10.