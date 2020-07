Dopo la battuta d’arresto con l’Atalanta, il Napoli ha ripreso a correre vincendo contro la Roma e agganciandola al quinto posto in classifica. Gli azzurri cercano continuità e la trasferta con il Genoa impegnato nella corsa alla salvezza è sì insidiosa, ma per nulla proibitiva. I campani sono favoriti a 1.55, i gialloblù viaggiano a quota 6.25, il pareggio vale 4.00. 9 scommettitori su 10 credono nel successo degli uomini di Gattuso. Mertens, in vantaggio per una maglia da titolare su Insigne, è il principale indiziato al gol a 2.25, quota che sale a 12.00 per una rete del belga in entrambi i tempi.