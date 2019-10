La domenica calcistica si chiude con un altro big match, quello a San Siro tra Milan e Lazio. Gara sul filo ma la squadra di Inzaghi, in serie positiva da 5 giornate (3 vittorie e 2 pareggi) è in vantaggio a 2.50, i rossoneri inseguono a 2.80, il pareggio si gioca a 3.40. Indecisi anche gli scommettitori, il 46% si è schierato con i biancocelesti, il 30% con il Milan. In campionato il successo contro i rossoneri a San Siro manca alla Lazio da 40 anni, ma l’ultimo confronto che è valso la finale di Coppa Italia, lo hanno vinto i biancocelesti. Gran parte del merito è stato di Correa - autore di uno dei gol che valse la vittoria - schierato titolare anche stavolta, la sua rete è a 4.00. Accanto a lui, il punto fermo della formazione capitolina Ciro Immobile, saldamente capocannoniere con 12 reti in 10 giornate. Un altro gol del numero 17 laziale è a 2.75. La terza doppietta dopo quelle ad Atalanta e Torino, vale 12.00.