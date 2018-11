Si comincia venerdì alle 20,30 con la prima gara in calendario valevole per la undicesima giornata della Serie A. Per primi a scendere in campo Napoli ed Empoli. Sulla lavagna di BetFlag, si legge in una nota, quota a senso unico a tinta azzurra con l’1 popolare a 1,25, ben distante dall’X a 6,00 e dal 2 a 10,25. Meno sbilanciati gli esiti al 15° con l’1 a 3,80, l’X a 1,43, il 2 a 7,01, e al 30° con l’1 a 2,05, l’X a 2,18 e il 2 a 6,30. Particolarmente congrua la doppia chance X2 a 3,78 ma 1X a 1,03 e l’12 a 1,11.