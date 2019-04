La Roma scende di nuovo in campo all'Olimpico dopo il tracollo contro il Napoli. Lo fa nel turno infrasettimanale di mercoledì in Serie A per rientrare in zona Europa League, obiettivo minimo della stagione. Giallorossi favoriti nell'analisi dei trader Snai, nonostante tutto: il loro successo si gioca 2,00 nonostante i due ko consecutivi in campionato e nonostante l'ultimo precedente contro i viola non evochi ricordi proprio piacevoli; al Franchi, in Coppa Italia, finì 7-1 per la squadra di Pioli. A favore della squadra di Ranieri gioca il fatto che anche la Fiorentina stia attraversando un momento "no": non vince da sette partite e il ritorno al successo (l'ultimo è quello del 17 febbraio scorso contro la Spal) viaggia a 3,70. Nel mezzo il pareggio, dato a 3,50. Entrambe le formazioni, comunque, di recente hanno mostrato una debole tenuta difensiva: 15 le reti subite dalla Roma nelle ultime sei partite, 13 quelle incassate dai viola nello stesso intervallo. Gli analisti, dunque, propendono per una partita con molti gol: l'Over (almeno tre reti complessive) vale 1,65, il Goal (entrambe a segno) viaggia a 1,55.