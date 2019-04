Nonostante gli undici punti di differenza in classifica in un derby la classifica conta poco ed è il caso di dire si comincia sempre dallo 0 - 0. Per BetFlag la Sampdoria ha le carte in regolare per fare bottino pieno ma l’1 a 2,35 sintetizza le difficolta della partita con i cugini del Genoa, il cui successo è indicato a 3,25, vicino al 3,00 dell’X. Si scommette anche sul metodo del primo goal con l’autorete che paga a 25,00, su colpo di testa vale 6,00, su rigore 9,00, su tiro 1,40 e con nessun goal 8,75.