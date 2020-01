Il sabato calcistico presenta il terzo big match di giornata con la sfida tra Torino e Atalanta. Dopo lo scivolone interno con la Spal, il riscatto degli uomini di Gasperini è dato a 1,70 contro il successo dei padroni di casa quotato a 4,50. In chiave salvezza punti pesanti sono in palio tra Sampdoria e Sassuolo: il successo di Ranieri è a 2,30 rispetto al blitz esterno di De Zerbi dato a 3,20. Una divisione della posta, che di fatto non gioverebbe a nessuna delle due, viene invece proposta a 3,30.