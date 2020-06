Il Milan ha ripreso alla grande il campionato, vincendo con Lecce e Roma e rilanciandosi così nella corsa per l'Europa. I rossoneri sono ospiti della Spal, che con il Milan ha vinto una sola volta nella storia e non vince contro i rossoneri da otto gare consecutive. Anche stavolta il pronostico è a senso unico, la squadra di Pioli è a 1.62, si sale a 6.00 per il successo dei padroni di casa, il segno X è a 3.75.