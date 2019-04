Si gioca a Torino il match lunch di domenica delle 12:30. La formazione granata ospita un Cagliari da prendere con le pinze per aver vinto ben tre degli ultimi quattro impegni. Tutt’altro che basso l’1 a 1,80, con l’X a 3,25 e il 2 a 4,85. Tra le tante tipologie di scommesse il sì del multigoal da 1 a 2 e da 2 a 3 è suggerito a 2,00, il sì del multigoal da 3 a 4 sale a 2,75, il sì del multigoal da 4 a 5 è proposto a 4,70 per arrivare a 25,00 per il sì del multigoal uguale o superiore a 7.