L’en-plein delle italiane in Champions, quattro vittorie su quattro confronti non accadeva dal 2005, ha sicuramente dato nuova linfa al calcio di casa nostra alla vigilia delle gare dell’ottava giornata della massima serie. Venerdì Torino e Frosinone saranno le prime due formazioni a scendere in campo con i granata che sulla lavagna di BetFlag, come si legge in una nota, sembrano avere disco verde con il successo bancato a 1,35, lontanissimo dal moltiplicatore 9,00 del 2 degli ospiti e con l’X a metà strada a 4,80. Più articolati gli esiti al 15° con l’1 a 4.05, l’X a 1,33, il 2 a 9,41 e al 30° con l’1 a 2,20, l’X a 2,00 e il 2 a 6,64.