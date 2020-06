Altro scontro diretto, ma stavolta per l’Europa League, è quello tra le due sorprese del campionato Hellas Verona e Parma. Entrambe sono a quota 39, a -3 dal settimo posto del Milan che vale la qualificazione in Europa League. I gialloblù sono avanti a 2.00, al doppio il successo del Parma, il pareggio è a 3.30. Il 52% degli scommettitori crede nella vittoria dei padroni di casa. Anche Fiorentina e Sassuolo si sfidano in cerca di punti tranquillità. La viola ha perso entrambe le gare post ripresa del campionato, ma stavolta la vittoria dovrebbe arrivare, a 2.00 contro il 3.60 degli emiliani e del pareggio.