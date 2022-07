Movimenti in Serie A dal punto di vista delle ufficialità. Il Milan, in attesa di concretizzare il colpo sulla trequarti, saluta Samu Castillejo, che lascia i rossoneri e torna in patria, accasandosi al Valencia di Rino Gattuso.



Colpo importante del Bologna, che ufficializza l'acquisto dello scozzese Lewis Ferguson, centrocampista classe '99 direttamente dall'Aberdeen, club della Prima Divisione Scozzese. Per la Sampdoria si segnala il passaggio al Bari - in prestito - di Leonardo Benedetti, centrocampista classe 2000. Acquisto interessante del Lecce, che si assicura il difensore Federico Baschirotto dall'Ascoli: i bianconeri prendono invece a titolo temporaneo Francesco Donati, terzino destro classe 2001, dall'Empoli. In serata arriva anche la doppia ufficialità per la Lazio, con i comunicati relativi agli acquisti di Alessio Romagnoli (svincolato, dopo la fine del contratto con il Milan) e Mario Gila, a titolo definitivo dal Real Madrid. In casa Roma, la notizia del giorno è il rinnovo di Gianluca Mancini, che resterà in giallorosso fino al 2027.



LE UFFICIALITÀ DI GIORNATA



Samuel Castillejo (a), dal Milan al Valencia



Lewis Ferguson (c), a titolo definitivo dall'Aberdeen al Bologna



Leonardo Benedetti (c), in prestito dalla Sampdoria al Bari



Federico Baschirotto ​(d), a titolo definitivo dall'Ascoli al Lecce



Francesco Donati (d), in prestito dall'Empoli all'Ascoli



Alessio Romagnoli (d), da svincolato alla Lazio



Mario Gila (d), a titolo definitivo dal Real Madrid alla Lazio