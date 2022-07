La giornata di mercato si è aperta con l'ufficialità di Kalidou Koulibaly al Chelsea. Già venerdì il senegalese aveva salutato il Napoli e i suoi tifosi; al club partenopeo andranno 40 milioni di euro. L'altro grande trasferimento arriva dall'estero, con il Barcellona che ha comunicato di aver trovato l'accordo con il Bayern Monaco per Robert Lewandowski.



Sempre in attacco, c'è stata l'ufficialità del passaggio di Thomas Henry dal Venezia al Verona, operazione a titolo definitivo. Lascerà l'Italia e il Bologna Mattias Svanberg, nuovo giocatore del Wolfsburg. Tante trattative con protagonisti i giovani; tra questi, la cessione di Marco Nasti, che passa in prestito dal Milan al Cosenza. Due partenze per l'Atalanta, anche queste in prestito. Si tratta di Alessandro Mallamo al Bari e David Heidenreich allo Jablonec. A Verona arriva dalla Fiorentina a titolo definitivo il giovane difensore, Daniele Ghilardi. Infine, Emanuele Matteucci si trasferisce in prestito dall'Empoli al Mantova.



