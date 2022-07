La giornata di mercato è stata monopolizzata dall'affare Bremer-Juve, ma nel frattempo l'ex bianconero Matthijs De Ligt è ufficiale al Bayern Monaco. L'attenzione non possono che monopolizzarla i bianconeri, ma oggi ci sono state molte partenze dalle squadre di Serie A, a cominciare da Morten Thorsby che va all'Union Berlino dalla Sampdoria. La SPAL si assicura La Mantia dall'Empoli e Maistro dalla Lazio, la Salernitana cede Jimenez al Vicenza, il Bologna dà Binks al Como e il Sassuolo gira il difensore goleador della Primavera Flamingo al Vitesse.



Un solo arrivo nel nostro campionato: lo svincolato Sambia passa alla Salernitana.



RIEPILOGO



De Ligt (d) dalla Juve al Bayern Monaco

Thorsby (c) dalla Sampdoria all'Union Berlino

Binks (d) dal Bologna al Como

Flamingo (d) dal Sassuolo al Vitesse

Jimenez (c) dalla Salernitana al Vicenza

Maistro (c) dalla Lazio alla SPAL

La Mantia (a) dall'Empoli alla SPAL

Sambia (d) svincolato alla Salernitana