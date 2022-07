Poche ufficialità per la Serie A in questa domenica 24 luglio: tre nel dettaglio, due in uscita e una in entrata, ma non per questo poco importanti. Si è chiusa dopo nove stagioni, 397 presenze e 148 gol l'avventura a Napoli di Dries Mertens: 'Grazie' recita il messaggio di saluto del club per Ciro, confermando le indiscrezioni delle ultime settimane. Lavora in uscita anche la Salernitana, che cede l'esperto difensore Riccardo Gagliolo alla Reggina. Si muove invece in entrata il Lecce, che preleva dal CSKA il centrocampista croato classe '98 Kristijan Bistrovic. C'è chi poi prepara già le prossime ufficialità: la Salernitana attende il ritorno di Bonazzoli, la Cremonese è pronta a riportare in Italia Quagliata.



Riepilogo



Mertens (a) dal Napoli a svincolato



Gagliolo (d) dalla Salernitana alla Reggina



Bistrovic (c) dal CSKA Mosca al Lecce