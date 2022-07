Il mercato della Serie A riprende la settimana con le marce basse. In questo lunedì 25 luglio ci sono solo cessioni dal nostro campionato. Sono in 4 a salutare, 2 dei quali dell’Inter. Si tratta di due giovani che vanno a farsi le ossa: Mulattieri e Vanheusden. Il primo sarà sempre in B, dopo il Crotone, giocherà al Frosinone. Per il secondo invece c’è una nuova avventura, in Olanda, all’AZ. Saluta il Sassuolo Meroni e il Bologna van Hooijdonk. Infine un addio già messo agli atti ma divenuto ufficiale solo ora.



Riepilogo

Mulattieri (a) dall’Inter al Frosinone

Vanheusden (c) dall’Inter all’AZ

Meroni (c) dal Sassuolo al Cosenza

van Hooijdonk (c) dal Bologna all’Heerenveen