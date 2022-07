Tre arrivi e sei partenze quest'oggi in Serie A: grandi protagoniste ancora le neopromosse Monza e Cremonese, che si assicurano rispettivamente Bondo per il centrocampo e l'ex Venezia Okereke per l'attacco. La Sampdoria riaccoglie Leverbe dal Pisa e restituisce Torregrossa ai toscani. Da segnalare anche il prestito di Jony, esubero della Lazio chiuso dal restyling della difesa biancoceleste.



RIEPILOGO



Bondo (c) al Monza da svincolato

Leverbe (d) dal Pisa alla Sampdoria

Okereke (a) dal Bruges alla Cremonese



Battistella (c) dall'Udinese al Modena

Paz (d) dal Sassuolo al Perugia

Sala (d) dal Sassuolo al Palermo

Stoppa (a) dalla Sampdoria al Palermo

Torregrossa (a) dalla Sampdoria al Pisa

Jony (d) dalla Lazio allo Sporting Gijon