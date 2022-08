Conto alla rovescia. Mancano soltanto due giorni alla fine del calciomercato estivo 2022, che chiude alle ore 20 di giovedì 1 settembre. Oggi, nel terzultimo giorno di trattative, si sono concretizzate sette operazioni, che sono state ufficializzate dai club acquirenti.



La Roma piazza un altro colpo e accoglie dall'Olympiacos Mady Camara, che arriva per rimpiazzare l'infortunato Wijnaldum.



Si muove in entrata anche la Sampdoria, che si assicura dal Tottenham Harry Winks.



A Napoli, invece, è il giorno dell'addio di Fabian Ruiz, nuovo giocatore del PSG.



L'Udinese dice addio a Felipe Vizeu, passa allo Sheriff Tiraspol, mentre il Bologna riporta in Italia Joshua Zirkzee.



RIEPILOGO:



Camara (c), dall'Olympiacos alla Roma;

Fabian Ruiz (c), dal Napoli al PSG;

Zirkzee (a), dal Bayern Monaco al Bologna;

Winks (c), dal Tottenham alla Sampdoria;

Vizeu (a), dall'Udinese allo Sheriff Tiraspol.