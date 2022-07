Domenica di calma piatta sul mercato per le squadre di Serie A. Almeno sul fronte delle ufficialità, con i vari club che nel frattempo continuano a lavorare per i prossimi colpi.



Si muove solo il Lecce, con due colpi. Uno in entrata e uno in uscita. Zan Majer, centrocampista, saluta i salentini e si sposta a titolo definitivo alla Reggina, in Serie B. I giallorossi chiudono poi un colpo importante in attacco: il club ha annunciato l'acquisto, anche qui a titolo definitivo, di Federico Di Francesco dalla Spal. L'attaccante ha firmato un contratto triennale e lunedì sosterrà le visite mediche.



RIEPILOGO



Majer (c), dal Lecce alla Reggina a titolo definitivo

Di Francesco (a), dalla Spal al Lecce a titolo definitivo